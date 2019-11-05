VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 125.200 seviyesine geriledi.



Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 125.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan altında, 125.200 seviyesinde dengelendi.



Dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin yıllık artışının, son 3 yılın en düşük seviyesine işaret etmesi sonrası alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışın yüzde 1,77 üzerinde, 125.425 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 125.500 direnci üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 128.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, 124.300'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.