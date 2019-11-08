Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

7 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 130.200 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 130.200 seviyesinden işlem görüyor.


Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 130.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan altında, 130.200 seviyesinde dengelendi.


Dün, hafta başından bu yana devam eden yükselişin ivme kazanmasıyla yüzde 2,76 değer kazanan endeks kontratı, günü 130.400 puandan tamamladı.


Analistler, Suriye konusunda azalan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik ilişkilerdeki düzelmenin yanı sıra küresel piyasalarda artan ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşmasının imzalanabileceğine ilişkin iyimserliğin endeks kontratında alımların güçlenmesini sağladığını bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 131.000 ve 133.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, olası düşüşlerde 128.000 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:36 Kaynak: AA
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