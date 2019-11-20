Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 133.700 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 133.700 seviyesinden işlem görüyor.


Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 133.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 275 puan altında, 133.700 seviyesinde dengelendi.


Dün alıcılı bir seyir izleyen ve en son 19 Mart'ta gördüğü 134.750 seviyesini test eden endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 134.075 puandan tamamladı.


Analistler, bugün yurt içinde merkezi yönetim brüt borç stoku verisi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 136.350 seviyesinin direnç, 132.500 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:40 Kaynak: AA
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