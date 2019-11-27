VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 131.900 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 131.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 275 puan altında, 131.900 seviyesinde dengelendi.

Dün, gün içinde 130.300 puana kadar gerileyen endeks kontratı, bu seviyede güçlenen alımlarla yükselişe geçerek bir önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 132.175 puandan kapandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 3'üncü çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan, endeks kontratında 129.800 seviyesinin destek, 134.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.