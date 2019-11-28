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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 131.800 seviyesinden işlem görüyor.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 131.800 seviyesinden işlem görüyor.


Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 131.625 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında, 131.800 seviyesinde dengelendi.


Dün, gün içinde 131.000-132.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 131.825 puandan kapandı.


Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan, endeks kontratında 129.800 puanın destek, 132.500 ve 134.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:38 Kaynak: AA
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