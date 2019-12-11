VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

7 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 132.100 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 132.100 seviyesinden işlem görüyor.


Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 132.025 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan altında, 132.100 seviyesinde dengelendi.


Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,60 düşüşle 132.250 puandan tamamladı.


Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, veri gündeminde ise yurt içinde cari işlemler dengesi ve ABD'de enflasyonun öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 600 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Cari işlemler dengesi, eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 895 milyon dolar olmuştu.

Fed'in yılın son toplantısında yüzde 1,50-1,75 aralığındaki politika faizinde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 134.000 seviyesinin önemli direnç, 131.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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