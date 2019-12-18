VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

7 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 134.800 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 134.800 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 134.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 825 puan altında, 134.800 seviyesinde dengelendi.

Dün 136.900 puanı görmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 135.625 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de dün kabul edilen savunma bütçesi sonrası ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, bugün ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın takip edileceğini ifade etti.

ABD'de Senato'dan geçen savunma bütçesi tasarısının Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi ve Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de kabul edilen savunma bütçesine ilişkin, Türkiye'nin aleyhindeki tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağını ve tehdit dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliği için gerekli adımları atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bildirdi.

Bugünün veri takviminde, Avro Bölgesi'nde kasım ayı enflasyonun öne çıktığını dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 136.600 seviyesinin direnç, 134.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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