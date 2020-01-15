VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

7 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 148.600 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 148.600 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, en düşük 148.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 500 puan altında, 148.600 seviyesinde dengelendi.


Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,66 değer kazancıyla 149.100 puandan tamamladı.


Analistler, bugün ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşması ve Almanya'nın büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 149.000 ve 149.400 seviyelerinin direnç, 147.500 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:44 Kaynak: AA
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