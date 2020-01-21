VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 azalışla 149.500 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 azalışla 149.500 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 149,250 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 800 puan altında, 149.500 seviyesinde dengelendi.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü yüzde 0,67 değer kazancıyla 150.300 puandan tamamladı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, küresel piyasalarda tedirginliğe neden olan Çin'deki, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsten etkilenen insan sayısındaki hızlı artışla ilgili gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargılama sürecinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 150.000 ve 152.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 147.500 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:40 Kaynak: AA
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