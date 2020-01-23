VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

7 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 azalışla 149.300 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 azalışla 149.300 seviyesinden işlem görüyor.


Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 149.175 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 725 puan altında, 149.300 seviyesinde dengelendi.


Dün 152.450 puanı görmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen endeks kontratı, günü yüzde 0,83 değer kaybıyla 150,025 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve veri akışının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 152.000 ve 152.700 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 148.500 puanın destek konumuna geldiğini ifade etti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:36 Kaynak: AA
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