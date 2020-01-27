VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,9 azalışla 146.375 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,9 azalışla 146.375 seviyesinden işlem görüyor.


Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 145.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1300 puan altında, 146.375 seviyesinde dengelendi.


Cuma günü 151.175 puanı görmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen endeks kontratı, günü yüzde 1,52 değer kaybıyla 147.675 puandan tamamladı.


Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanımı verilerinin, yurt dışında Almanya, IFO İş Dünyası Güven Endeksi ve ABD'de 1. el konut satışları ile Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 145.00 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 150.000 puanın ise direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:44 Kaynak: AA
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