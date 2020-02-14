VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 145.100 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 145.100 seviyesinden işlem görüyor.


Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 145.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan altında 145.100 seviyesinde dengelendi.

Dün, gün içinde 143.575'e kadar gerilemesi sonrası gelen alımlarla toparlayan endeks kontratı, günü yüzde 0,07'lik sınırlı değer kazancıyla 145.300 puandan tamamladı.


Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Avrupa'da büyüme ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının 2019'da 1,2 milyar dolar fazla vermesini bekliyor. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2019'da 3 milyar dolar açık vermesini öngörüyor. Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması ise 14 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Teknik açıdan endeks kontratında 144.000 ve 142.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 147.000 ve 148.800'ün de direnç konumuna geldiğini söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:42 Kaynak: AA
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