VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

7 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 144.300 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 144.300 seviyesinden işlem görüyor.


Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 144.125 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 800 puan altında 144.300 seviyesinde dengelendi.


Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,50 değer kazancıyla 145.100 puandan tamamladı.


Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise koronavirüs salgınının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki ilk etkilerinin görülebileceği verilerin takip edileceğini ifade etti.

Almanya'da Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksinin şubat ayındaki seyrinin, piyasa fiyatlamaları ve ekonomik tahminler üzerinde belirleyici olabileceğine değinen analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.


Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 144.000 ve 142.500 seviyelerinin destek, 146.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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