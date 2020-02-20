VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

13 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 azalışla 143.200 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 azalışla 143.200 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 143.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 400 puan altında 143.200 seviyesinde dengelendi.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitmesine karşın satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, gün içinde 142.250 puanı görmesi sonrası gelen tepki alımlarıyla kayıplarının neredeyse tamamını telafi etti. Endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 143.600 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile Suriye'deki gelişmelerin takip edileceğini belirterek, uluslararası piyasada değerlenen doların seyrinin de izlenmesi gerektiğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında, dün çalışan 142.500 desteğinin kısa vadeli görünüm açısından öneminin arttığına değinen analistler, 145.000 ve 146.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:40 Kaynak: AA
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