VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,9 azalışla 135.300 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,9 azalışla 135.300 seviyesinden işlem görüyor.


Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 134.025 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.225 puan altında 135.300 seviyesinde dengelendi.


Dün koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile 135.500-138.500 bandında dalgalanan endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 136.525 puandan tamamladı.


Analistler, dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle artan ölüm ve vaka sayısının, piyasalardaki tedirginliği artırdığını belirtti. ABD'de dün pay piyasalarının ortalama yüzde 3 değer kaybettiğini anımsatan analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 133.800 seviyesinin destek, 138.500'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:38 Kaynak: AA
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