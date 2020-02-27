VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1 azalışla 135.300 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 135.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.425 puan altında 135.300 seviyesinde dengelendi.

Dün koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile 134.000-138.000 geniş bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 136.725 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle artan ölüm ve vaka sayısının, piyasalardaki tedirginliği artırdığını belirterek, dünya borsalarında düşüş eğilimi ve güvenli liman olarak kabul edilen yatırım araçlarındaki yükselişin devam ettiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere veri takvimi ile Suriye'de gelişmeler ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 133.800 seviyesinin destek, 138.500'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.