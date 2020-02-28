VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 4 azalışla 124.200 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 122.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 5.325 puan altında 124.200 seviyesinde dengelendi.

Dünya borsalarındaki yüzde 4'ü aşan düşüşlere paralel dün satıcılı seyreden endeks kontratı, akşam seansında Suriye'deki gelişmelerin negatif etkisiyle düşüşünü hızlandırdı ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 5,3 azalışla 129.525 puandan tamamladı.

Analistler, koronavirüs salgını ile ilgili haber akışının dünya borsalarında sert düşüşlere neden olduğunu belirterek, yurt içinde ise Suriye'deki gelişmelerin risk algısını artırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'nin kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, Suriye ile ilgili gelişmeler ve koronavirüs salgına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2019 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,6 büyümesini bekliyor. Geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH beklentilerinin ortalaması yüzde 5,1 olan ekonomistlerin, 2020 yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,9 düzeyinde belirlendi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 122.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi