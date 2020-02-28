VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

7 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 4 azalışla 124.200 seviyesinden işlem görüyor.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 4 azalışla 124.200 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 122.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 5.325 puan altında 124.200 seviyesinde dengelendi.

Dünya borsalarındaki yüzde 4'ü aşan düşüşlere paralel dün satıcılı seyreden endeks kontratı, akşam seansında Suriye'deki gelişmelerin negatif etkisiyle düşüşünü hızlandırdı ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 5,3 azalışla 129.525 puandan tamamladı.

Analistler, koronavirüs salgını ile ilgili haber akışının dünya borsalarında sert düşüşlere neden olduğunu belirterek, yurt içinde ise Suriye'deki gelişmelerin risk algısını artırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'nin kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, Suriye ile ilgili gelişmeler ve koronavirüs salgına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2019 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,6 büyümesini bekliyor. Geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH beklentilerinin ortalaması yüzde 5,1 olan ekonomistlerin, 2020 yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,9 düzeyinde belirlendi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 122.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi

Borsa İstanbul, Suriye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin talebiyle gerçekleştirilen NATO olağanüstü Suriye toplantısı sona erdi
Yüzlerce komando sınıra dualarla uğurlandı: Allah ayağınızı taşa değdirmesin Hatay'da füzelerin yönü Suriye'ye çevrildi! İşte bölgeden gelen ilk kareler Son dakika: NATO'dan ilk açıklama: Türkiye çok kıymetli bir müttefikimiz, Türkiye'nin yanındayız

Son Dakika Haberleri
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!
15:32 Ünlü isimler, 33 şehidimizin ardından konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta
13:42 İvana Sert zirvede pastırma kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 16:59:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]