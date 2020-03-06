VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1 azalışla 132.300 seviyesinden işlem görüyor.



Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 131.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.400 puan altında 132.300 seviyesinde dengelendi.



Dün, normal seansı 134.225 puandan tamamlayan endeks kontratı, akşam seansında dalgalı bir seyir izledi ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 133.700 puandan tamamladı.



Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen görüşmede, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanacak ateşkes süreci için anlaşmaya varıldı.

Analistler, başlayan ateşkes sürecinde Suriye'deki gelişmelerin takip edileceğini, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak şubat ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında, 130.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 135.500'ün ise direnç olarak güçlendiğini söyledi.