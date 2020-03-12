VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 2,2 azalışla 118.500 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.950 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 2.675 puan altında 118.500 seviyesinde dengelendi.

Dün 119.000-124.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 121.175 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde artarak devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin küresel pay piyasalarında satış baskısını artırdığını söyledi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının da gündemin odağında bulunduğunu dile getirdi.

ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz indirimleri sonrası ECB'nin de bugün faizleri düşürebileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.000 ve 115.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.