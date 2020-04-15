VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

7 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,4 azalışla 117.400 seviyesinden işlem görüyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,4 azalışla 117.400 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.250 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 425 puan altında 117.400 seviyesinden işlem görüyor.


Dün, küresel piyasalardaki pozitif seyre paralel yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı endeks kontratı, en yüksek 117.950 puanı görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 2,9 artışla 117.825 puandan tamamladı.


Analistler, küresel piyasalarda risk iştahının görece yüksek seyrettiğini, koronavirüs salgınında en kötünün geride bırakıldığına dair beklentilerin pay piyasalarındaki yukarı yönlü hareketi desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin olduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 119.000 seviyesinin direnç, aşağı yönlü hareketlerde 116.000 seviyesinin destek olarak izleneceğini bildirdi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:40 Kaynak: AA

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