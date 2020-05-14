VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,5 azalışla 115.600 puanda dengelendi.



Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 115.500 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 550 puan altında, 115.600 seviyesinde işlem görüyor.



Dün, 115.000-117.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 116.150 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında ABD borsalarındaki düşüşlerin etkisiyle 115.800 puana geriledi.

Analistler, küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili artan "ikinci dalga" endişeleri ve para politikalarında gevşeme konusunda sona yaklaşıldığına ilişkin sinyallerle negatif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 115.000 ve 114.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.