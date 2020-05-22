VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,4 azalışla 118.000 puanda dengelendi.



Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.700 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 425 puan altında, 118.000 seviyesinde işlem görüyor.



Dün 119.000 puanı test eden endeks kontratı, normal seansı 118.425 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında yatay seyretti.

Analistler, ABD ile Çin arasında gerilimin artabileceğine yönelik endişelerin küresel piyasalarda satış baskısına neden olduğunu bildirdi.

Bugün, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, yurt içinde ise reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.500 ve 119.400 seviyelerinin direnç, 116.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.