VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,5 azalışla 120.900 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,5 azalışla 120.900 puanda dengelendi. Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 120.775 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 575 puan altında, 120.900 seviyesinde işlem görüyor. Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 121.475 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında ABD borsalarındaki düşüşlere paralel 120.925 puana geriledi. Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim nedeniyle küresel piyasalarda risk algısının arttığını belirterek, bugün yurt içinde ilk çeyrek büyüme verisi, yurt dışında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştireceği basın toplantısının takip edileceğini bildirdi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın 1. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin büyüme beklentileri, yüzde 4,4 ile yüzde 5,8 aralığında yer aldı. Teknik açıdan endeks kontratında 122.500 puanın direnç olarak güçlendiğini ifade eden analistler, 119.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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