VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 134.400 seviyesinde dengelendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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