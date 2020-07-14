VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 134.400 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 134.400 seviyesinde dengelendi.

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Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 134.700 en düşük 133.575 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 900 puan altında, 134.400 seviyesinden işlem görüyor.


Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı 135.300 puandan tamamlamasının ardından, akşam seansında 135.500 puan oldu.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da ZEW Beklenti Anketi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 133.400 puanın destek, 136.400 puanın ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:35 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi
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