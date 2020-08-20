VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.278,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.278,00 seviyesinde dengelendi. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.275,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 1.278,00 seviyesinden işlem görüyor. Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla hızlı yükselen endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,4 artışla 1.283,00 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında yatay seyir izledi. Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dün açıkladığı toplantı tutanaklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomideki gidişatı görmeyi zorlaştırdığını belirtmesinin küresel ölçekte risk algısını artırdığını bildirdi. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ve yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.260 puanın destek, 1.300 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişim beklemiyor. TCMB, temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakmıştı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 09:43

Kaynak: AA

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