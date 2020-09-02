VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.224,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.223,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında 1.224,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, kapanışa yakın yükselişe geçerek kayıplarını telafi etti ve normal seansı yüzde 1 artışla 1.228,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.200 seviyesinin destek, 1.240 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.