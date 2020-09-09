VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.226,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.224,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.226,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün güne yükselişle başlayan endeks kontratı, ilerleyen saatlerde Avrupa borsalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izledi ve normal seansı yüzde 0,8 azalışla 1.227,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yatay seyretti.

Analistler, dün ABD pay piyasalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan sert düşüşlerin küresel pay piyasalarında da satış baskısını beraberinde getirdiğini söyledi.

Son 3 işlem günündeki düşüşle birlikte ABD'de teknoloji yoğun Nasdaq endeksinin yüzde 10'dan fazla gerilediğini anımsatan analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin olumsuz haber akışının piyasalardaki satış ağırlıklı seyri desteklediğini ifade etti.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknoloji hisselerinin seyrinin bir süre daha küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.220 ve 1.200 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.240 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.