VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.222,00 seviyesinde dengelendi.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.222,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.221,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 altında, 1.222,00 puandan işlem görüyor.

Dün 1.225-1.235 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,4 artışla 1.228,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise ABD borsalarına paralel gerileyerek 1.225,25 puana indi.

Dünya genelinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ekonomideki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret etmesi ve artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ile küresel ölçekte risk iştahının azaldığı görülüyor.

Analistler, diplomasi trafiğinin Doğu Akdeniz konusunda endişeleri azalttığını belirterek, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Veri takviminde, yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1,235 ve 1.250 seviyelerinin direnç, 1.220 ve 1.210 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. 27 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, 23 ekonomist politika faizinde değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu.

Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı. 20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi

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