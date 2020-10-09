VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.282,50 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.280,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında, 1.282,50 puandan işlem görüyor.

Dün güne satıcılı başlayan endeks kontratı günün ilerleyen saatlerinde kayıplarını kısmen telafi etse de, normal seansı yüzde 0,2 azalışla 1.283,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvik paketi görüşmelerine yeniden dönebileceği sinyalini vermesinin ardından küresel ölçekte risk iştahının arttığını belirterek, yurt içi piyasaların ise negatif ayrıştığını kaydetti.

Bugün yurt içine dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, jeopolitik gelişmeler ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.300 seviyesinin direnç, 1.270 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.