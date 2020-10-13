VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.310 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.309,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında, 1.310,00 puandan işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 artışla 1.313,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumsuz haber akışı, ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikler ve devam eden jeopolitik risklerle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Zew endeksleri, ABD'de enflasyonun takip edileceğini kaydeden analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun da yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin de piyasalardaki gidişatta etkili olabileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.316 seviyesinin direnç, 1.300 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin, ağustosta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,7 artmasını bekliyor. Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor.