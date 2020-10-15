VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

15.10.2020 09:37
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.311 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.311 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.309,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 altında, 1.311 puandan işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2 artışla 1.319,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise hafif geriledi.

Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin olumsuz haber akışının küresel pay piyasalarında risk iştahını törpülediğini söyledi.

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artışın da piyasaları tedirgin ettiğini belirten analistler, bununla birlikte Brexit görüşmelerinin de piyasalarda risk algısını artıran bir başka etken olmaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.308 ve 1.300 seviyelerinin destek, 1.325 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi

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