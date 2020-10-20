VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.328 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.324,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında, 1.328 puandan işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1 artışla 1.330,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,3 geriledi.

Analistler, yaklaşan ABD seçimleri ve üzerinde görüşülen teşvik paketine ilişkin haber akışının küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa paralel özellikle Avrupa'da artan tedbirlerin küresel pay piyasalarında risk iştahını törpüleyen ana etkenlerden biri olmaya devam ettiğini aktaran analistler, Brexit görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışının ise pay piyasalarını yukarı yönlü desteklediğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de ise konut başlangıçları ile inşaat izinlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.317 seviyesinin destek, 1.333 puanın yukarı yönlü kırılması halinde ise 1.345 seviyesinin de direnç konumunda olduğunu kaydetti.