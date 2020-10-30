VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

30.10.2020 09:43
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.218 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.218 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.215,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1,6 altında, 1.218 puandan işlem görüyor.

Çarşamba günü, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatili öncesinde VİOP'ta öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde, küresel piyasalara paralel satıcılı bir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,3 altında 1.238,25 puandan tamamladı.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış, salgına yönelik alınan sıkı tedbirler ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ile küresel piyasalarda satıcılı bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün endeks kontratında vade sonu olması sebebiyle pozisyon kapatmaların endeks kontratındaki oynaklığı artırabileceğini kaydeden analistler, jeopolitik gelişmelerin de piyasalardaki gidişatta etkili olabileceğini anımsattı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de ise kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan endeks kontratında 1.190 seviyesinin destek, 1.250 puanın ise direnç konumuna geldiğini ifade etti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi

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