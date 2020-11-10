VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.359 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.359 seviyesinde dengelendi. Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.355,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yaklaşık yüzde 1,1 altında 1.359 puandan işlem görüyor. Dün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla küresel piyasalara paralel alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 5,2 üzerinde 1.374,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini korudu ve 1.379 seviyesine çıktı. Analistler, Kovid-19 aşısı ile ilgili haberlerin etkisiyle dün küresel piyasalarda yaşanan rallinin, bugün yerini karışık bir seyre bıraktığını, yurt içinde de etkisini artıran kar satışlarıyla değer kayıplarının izlendiğini söyledi. Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.340 puanın destek, 1.370 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

Son Dakika

Ermeniler Paşinyan'ın yenilgi metnine inanamadı, hesabının çalındığını sandı

Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadro dışı kaldı! Ocak ayında ayrılacak

Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler

300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı

Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın

Dağlık Karabağ zaferi sonrası ulusa seslenen Aliyev: Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir, onları iti kovar gibi kovduk

Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor

İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir?