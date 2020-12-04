VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.484,50 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.484,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.484,50 puandan işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.486,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 1.489,75 seviyesine yükseldi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 puanın direnç, 1.470 ve 1.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.