VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

15.01.2021 09:33
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.691,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.691,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.686,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 altında 1.691,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 1.702,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 1.700,00 puana kadar geriledi.

Analistler, dün ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini duyurması, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişeleriyle birlikte piyasalarda fiyatlanacak bir beklentinin bulunmamasıyla küresel piyasaların satıcılı seyrettiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde kısa vadeli borç istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.670 ve 1.640 seviyelerinin destek, 1.720 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi


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