VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.540 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.538,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 1.540,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün ABD'de açıklanan verilerin sıkı para politikasına yol açabileceği endişesiyle gün içinde 1.515 puana kadar gerileyen endeks kontratı, kapanışa yakın kayıplarını telafi etti ve normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.543,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yatay bir seyir izledi.

Analistler, artan enflasyonist baskılar ve ABD iş gücü piyasasındaki toparlanmanın ABD Merkez Bankası'nı (Fed) beklenenden önce adım atmaya zorlayabileceği endişesiyle küresel piyasalarda karışık bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını kaydeden analistler, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.520 puanın destek, 1.550 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtti.