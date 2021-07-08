VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.525 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 1.522,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 1.525,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.528,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarının, varlık alımlarının azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koyduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.520 1.500 puanın destek, 1550 puanın direnç olarak öne çıktığını ifade etti.