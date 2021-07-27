VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.458 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 1.457 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.458,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 1.458,75 puandan kapanış yaptı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında küresel bazda artmaya devam eden vaka sayılarının risk algısının güçlü seyretmesine sebep olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayan Açık Piyasa Komitesi toplantısından yarın çıkacak kararların yatırımcıların odağında olduğunu bildiren analistler, varlık alımlarına ilişkin yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktardı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veri ve şirket finansal sonuçlarının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 1.450 puanın destek, 1.490 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.