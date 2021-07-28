VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.474 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.474 puanda dengelendi. Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 1.473,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.474,00 seviyesinden işlem görüyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 1.476,00 puandan kapanış yaptı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi. Fed öncesi dünya borsalarının satıcılı seyrettiğine dikkati çeken analistler, Fed'in faiz oranları ve varlık alım tutarlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak varlık alımlarına ilişkin yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktardı. Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra, ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları verileri ve şirket finansal sonuçlarının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 1.450 puanın destek, 1.490 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Son Dakika

Bu akşam 5-1 yenildiği PSV ile rövanşa çıkacak Galatasaray, nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Dünyanın en pahalı patates kızartması Guinness'e girdi! Bin 713 liraya satılan patatesin üzerine altın tozu serpiliyor

Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?

Kanarya, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek

Liseli Gamze'nin katilleri suç çetesi çıktı! İş ilanıyla genç kızlara tuzak kurup, şantaj yapmışlar

Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü

Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur

Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu