VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.555 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 1.554,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.555,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 1.558,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de bugün açıklanacak temmuz ayı istihdam raporu öncesi alış ağırlıklı bir seyrin yoğunlukta olduğunu kaydederek, rapordaki verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında etkili olması nedeniyle piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.575 puanın direnç, 1.540 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.