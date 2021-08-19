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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

19.08.2021 09:35
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satış ağırlıklı bir seyirle başlamasının ardından 1.559 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satış ağırlıklı bir seyirle başlamasının ardından 1.559 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 1.558,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 altında 1.559,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün de satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.572,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 1.569 puana kadar geriledi.

Analistler, dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırmasının ardından küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Yatırımcıların bundan sonraki süreçte varlık alımlarının azaltılması konusunda atılacak ilk adımın zamanlaması ve boyutu konularındaki yönlendirmelere odaklandığını kaydeden analistler, bu kapsamda ay sonunda gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısının öneminin arttığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışına yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratının 1.550 puanının destek, 1.590 puanın direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi


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