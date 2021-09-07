VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.613 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.609,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında, 1.613,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.618,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasına ilişkin kararları öncesi pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ise Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da Zew Beklenti Endeksi ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.635 seviyesinin direnç, 1.600 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.