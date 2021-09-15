VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.553 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.553 puanda dengelendi. Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.552,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 1.553,00 seviyesinden işlem görüyor. Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.556,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti. Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeye devam edeceğine ilişkin endişelerle risk iştahının azaldığını söyledi. Bugün ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.550 ve 1.540 seviyelerinin destek, 1.585 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

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