Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 116.500 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 116.500 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 116.775, en düşük 116.450 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesinde dengelendi.

Dün, önceki günkü alış ağırlıklı seyrini devam ettiren endeks kontratı, günü yüzde 1,22 artışla 116.500 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmeleri ve ABD'li heyetin Türkiye'de gerçekleştireceği Suriye ile ilgili görüşmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yurt içinde Hazine nakit dengesi ve Almanya'da sanayi üretimi verilerinin de takip edileceğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki heyetin Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, başta Münbiç ve Suriye olmak üzere, FETÖ ve PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemleri ve ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Teknik açıdan endeks kontratında 116.600 ve 117.200 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, 113.900'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:42 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi
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