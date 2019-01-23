Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

40 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 129.100 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 129.100 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 128.925 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 129.100 seviyesinde dengelendi.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,42 artışla 129.050 puandan kapanmıştı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmeden gelecek haber ve açıklamalar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini bildirdi.

Dün başlayan Davos Zirvesi'nin de yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 129.700 seviyesinin direnç, 126.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:43 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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