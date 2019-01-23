Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı
40 dakika önce
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 129.100 puandan başladı.
Borsa İstanbul
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 129.100 puandan başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 128.925 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 129.100 seviyesinde dengelendi.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,42 artışla 129.050 puandan kapanmıştı.
Analistler, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Moskova
'da Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile gerçekleştireceği görüşmeden gelecek haber ve açıklamalar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasının Para Politikası Kurulu
toplantı özetinin takip edileceğini bildirdi.
Dün başlayan Davos Zirvesi'nin de yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 129.700 seviyesinin direnç, 126.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:43 Kaynak: AA
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