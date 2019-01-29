Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

57 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 129.900 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 129.900 puandan başladı.


Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 130.125, en düşük 129.700 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesinde dengelendi.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 132.000 puanın üzerini test eden endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 azalışla 129.900 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün İngiltere parlamentosunda gerçekleştirilecek Brexit oylamasının gündemin odağında yer aldığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 132.000 seviyesinin önemli direnç, 127.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:36 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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