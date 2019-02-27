Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı
2 saat önce
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 132.400 puandan başladı.
Borsa İstanbul
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 132.400 puandan başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 132.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde, 132.400 seviyesinde dengelendi.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 132.375 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD
'de açıklanacak veriler, ABD Başkanı Donald Trump
ile Kuzey Kore
lideri Kim Jong-un buluşması ve Brexit gelişmelerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 133.000 ve 133.700 seviyelerinin direnç, 130.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:38 Kaynak: AA
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