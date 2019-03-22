Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı
42 dakika önce
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 130.700 puandan başladı.
Borsa İstanbul
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 130.700 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 130.875, en düşük 130.600 puanı görmesinin ardından 130.700 seviyesinde dengelendi.
Dün 132.000 puanı test etmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 130.700 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün Avrupa
ve ABD
'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 132.000 puanın direnç, 130.000 ve 128.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:42 Kaynak: AA
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