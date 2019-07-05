Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 50 puan üzerinde, 129.450 puan seviyesinde dengelendi.

Dün en düşük 127.725 en yüksek 129.675 puanı gören endeks kontratı, günü yüzde 0,27 artışla 129.400 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası tarafından açıklanacak banka kredileri eğilim anketinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı ile Almanya'da fabrika siparişleri verilerinin izleneceğini belirtti.
Teknik açıdan endeks kontratı için 128.500 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 130.500 puanın direnç olarak takip edileceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:37 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivaslı usta samuray kılıcı ile Japon ustalara rakip oldu Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası'na yerleşenlere aylık 500 euro verilecek Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ: Bütün mesele F-35'in bilgilerinin S-400'e yüklenmesi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 11:18:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]